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Develi'de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'nin Develi İlçesinde FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı olan ByLock'u kullandığı ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kitaplarını bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden...

Develi'de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'nin Develi İlçesinde FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı olan ByLock'u kullandığı ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kitaplarını bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kitaplarını bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden Sabri Erdoğan, Nuh Kalfaoğlu, Muhammed Yaşar, Abdulkadir İlecan ve Sema Samuk çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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