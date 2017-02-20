Deve güreşinde bıçaklı kavga: 1 ölü (2)

YAKALANDILAR
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Bahri Onhan'ı (28) bıçakladığı belirlenen M.K. ve A.T. gözaltına alındı.
AYDIN, ()
YAKALANDILAR Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Bahri Onhan'ı (28) bıçakladığı belirlenen M.K. ve A.T. gözaltına alındı. AYDIN, ()
20 Şubat 2017 Pazartesi 00:06
YAKALANDILAR
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Bahri Onhan'ı (28) bıçakladığı belirlenen M.K. ve A.T. gözaltına alındı.
AYDIN, ()
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