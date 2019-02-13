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Dev operasyonda gözaltı sayısı 206’ya yükseldi

BURSA’da, dün sabah 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen  'Narko Timsah' adlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 206’ya yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29  şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne...

Dev operasyonda gözaltı sayısı 206’ya yükseldi
BURSA’da, dün sabah 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen  'Narko Timsah' adlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 206’ya yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29  şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için dün sabah harekete geçti. 'Uyuşturucu tacirleri ile terör suçluları ve aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Narko Timsah' adlı operasyona 4 bin polis katıldı. Dedektör köpekler ile drone da kullanılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Havadan bir polis helikopteriyle takip edilen operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşları ile kırarak girilebildi. Adreslerde yapılan aramalarda 200 şüpheli gözaltına alınırken, 553 gram esrar maddesi, 370 gram metamfetamin maddesi, 295 gram bonzai maddesi, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 206’ya yükseldiği bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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