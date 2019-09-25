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Derste rahatsızlanan öğretmen yaşamını yitirdi

ANTALYA'da, derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görevli...

GÜVENLİK 25.09.2019, 13:40
Derste rahatsızlanan öğretmen yaşamını yitirdi
ANTALYA'da, derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, saat 11.30 sıralarında derste rahatsızlandı. Öğrenciler, durumu hemen diğer öğretmenlere haber verdi. Öğretmenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Emine Neslihan Ölmez, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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