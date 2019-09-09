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Derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde derse alkollü geldiği iddia edilen ilkokul öğretmeni M.T., velilerin şikayeti üzerine polis tarafından sınıftan çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında...
GÜVENLİK 09.09.2019, 17:23
HATAY'ın İskenderun ilçesinde derse alkollü geldiği iddia edilen ilkokul öğretmeni M.T., velilerin şikayeti üzerine polis tarafından sınıftan çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, bugün, ilçe merkezindeki bir ilkokulda, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde meydana geldi. Heyecanla sınıflarına gelen öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkolün etkisiyle konuşamadığı iddia edilen sınıf öğretmeni M.T. ile karşılaşınca, tepki gösterdi. Durum, okul müdürüne bildirilirken, bazı veliler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Okula gelen polis, alkollü olduğu iddia edilen öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., polislerin ısrarı ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni M.T., polis tarafından karakola götürüldü. Sınıftaki veliler ise çocuklarını M.T.'ye teslim etmeyeceklerini belirterek yeni bir öğretmene atanmasını istediklerini söyledi.
AÇIĞA ALINDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, soruşturmanın sonucuna göre M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.
Olay, bugün, ilçe merkezindeki bir ilkokulda, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde meydana geldi. Heyecanla sınıflarına gelen öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkolün etkisiyle konuşamadığı iddia edilen sınıf öğretmeni M.T. ile karşılaşınca, tepki gösterdi. Durum, okul müdürüne bildirilirken, bazı veliler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Okula gelen polis, alkollü olduğu iddia edilen öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., polislerin ısrarı ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni M.T., polis tarafından karakola götürüldü. Sınıftaki veliler ise çocuklarını M.T.'ye teslim etmeyeceklerini belirterek yeni bir öğretmene atanmasını istediklerini söyledi.
AÇIĞA ALINDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, soruşturmanın sonucuna göre M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.
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