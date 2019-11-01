Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin...
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Halil E. tutuklanırken, Hüseyin E. ile Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5