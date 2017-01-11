Derince'de iş yerinde korkutan yangın

Ergün AYAZ/DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işyeri çalışanı Bilal Denizci'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde meydana geldi. İşyerinin sahibi Celal Güler işleri nedeniyle Bursa'ya gidince dükkanı çalışanı Bilal Denizci'ye emanet etti. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, Bilal Denizci yangına müdahalede bulunarak, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada işyerinin etrafında toplanan vatandaşlar merakla söndürme çalışmalarını izledi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Bilal Denizci'ye 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemeya çalışırken, soruşturma başlatıldı.



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