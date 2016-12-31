Derik’te ev yangınında 2 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Başaran Mahallesi'nde bugün sabaha karşı bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ileri derecede yanma sonucu yaralandı.Derik İlçesi'ne bağlı olmasına rağmen Kızıltepe İlçesi'ne daha yakın olan Başaran Köyü'ndeki bir evde saat 04.00'te henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Herkesin uykuda olduğu saatte çıkan yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Komşuların yangını farketmesinin ardından haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri Başaran Köyü'ne sevkedildi. Ancak ev kullanılamaz hale gelirken, durumları ağır olan Zergan, Abdurrahman, Zilan ve Mehmet Ali Sakin'i kendi araçlarıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi ile İpekyolu Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan ve Mehmet Ali Sakin hayatını kaybetti, ileri derecede yanma sonucu yaralanan Abdurrahman ve Zergan Sakin'in tedavisine devam ediliyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amaçıyla başlatılan çalışmalar ise sürüyor.