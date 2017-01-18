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Derik'te PKK operasyonu: 3 tutuklama

MARDİN, () - MARDİN'in Derik İlçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK, PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Mardin Valiliği, Mardin Emniyet Müdürlüğü...

Derik'te PKK operasyonu: 3 tutuklama

MARDİN, () - MARDİN'in Derik İlçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK, PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Mardin Valiliği, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Derik İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada bu çalışmalar kapsamında 4 Ocak'ta 4 şüpheli kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmaları tamamlandıktan sonra dün mahkemeye çıkarılan 2'si Suriye vatandaşı 4 şüpheliden 1'i serbest bırakıldığı 3'ü ise tutuklanarak Mardin Cezaevi'ne konuldu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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