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Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Tugay Kılınç (23), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Bademli Mahallesi Hacının Bayırı Mevkii'nde meydana geldi. Tugay Kılınç, yönetimindeki 35...

Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Tugay Kılınç (23), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Bademli Mahallesi Hacının Bayırı Mevkii'nde meydana geldi. Tugay Kılınç, yönetimindeki 35 KKY 08 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkıp, dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kılınç, öldü. Kılınç'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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