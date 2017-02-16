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Dereye uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü 77 yaşındaki Kadir Yeni, yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek'ten Zonguldak'ta hastanede...

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü 77 yaşındaki Kadir Yeni, yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek'ten Zonguldak'ta hastanede yatan yakınını ziyarete giden Kadir Yeni'nin kullandığı 67 UC 431 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.
Dere kenarındaki kayalıklarda yan durarak suya düşmekten son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Araçtan çıkan sürücü Kadir Yeni, polise haber verdi. Polis, sürücünün isteği üzerine cep telefonunu aracın içinde bularak kendisine teslim etti.
Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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