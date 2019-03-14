Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...

Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da, virajı alamayan otomobil, Melet Irmağı'na uçtu. Otomobilden suda kaybolurken, kimliği henüz belli olmayan sürücünün cesedi olay yerine 300 metre uzaklıkta bulundu.   Kaza, sabah saatlerinde Altınordu ilçesine...

Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da, virajı alamayan otomobil, Melet Irmağı'na uçtu. Otomobilden suda kaybolurken, kimliği henüz belli olmayan sürücünün cesedi olay yerine 300 metre uzaklıkta bulundu.  
Kaza, sabah saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağı'na uçtu. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı ancak akıntıya kapılarak, sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, olay yerine 300 metre ileride dere ortasında bulunan kaya parçasına takılı halde bulundu. Dalğıç ekipleri, otomobili bulmak için arama başlatırken sürücünün kimliğinin tespiti için de çalışmalar sürüyor. Otomobilde sürücünün yanı sıra yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328