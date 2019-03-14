Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti (2)

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI

​Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan Süme (37) olduğu belirlendi.

Otomobilin bulunması için Melet Irmağı'nın üzerindeki Topçam Barajı'nın su kapakları kapatldı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte otomobile ulaşıldı. AFAD, polis ve itfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla otomobil, ırmaktan çıkarıldı. Otomobilde sadece sürücünün olduğu belirlendi.

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