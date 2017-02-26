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Dereye uçan otomobilde kaybolan 4 yaşındaki Uğur'u dalgıçlar arıyor

Ramazan FİLİZ/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nin kırsal Akyayla Mahallesi'nde dereye yuvarlanan otomobilde 4 kişilik ailenin 2 ferdi öldü, 1'i yaralı kurtuldu, 1'i de kayboldu. Babası ve ağabeyinin öldüğü, annesinin yaralı...

Dereye uçan otomobilde kaybolan 4 yaşındaki Uğur'u dalgıçlar arıyor

Ramazan FİLİZ/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nin kırsal Akyayla Mahallesi'nde dereye yuvarlanan otomobilde 4 kişilik ailenin 2 ferdi öldü, 1'i yaralı kurtuldu, 1'i de kayboldu. Babası ve ağabeyinin öldüğü, annesinin yaralı kurtulduğu kazada kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i derede dalgıçlar arıyor.
Bursa'da yaşayan 33 yaşındaki Harun Deniz dün öğleden otomobiline eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ile çocukları 8 yaşındaki Mustafa ve 4 yaşındaki Uğur Deniz'i de alarak,  hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne bağlı Akyayla Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Harun Deniz akşam saatlerinde yakılarının oturduğu Akyayla Mahallesi'ne yakınlarına geldiğinde, henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 10 VR 306 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, mahalle yakınlarındaki Hondular Deresi'ne yuvarlandı.
Akyayla'da oturan yakınları, kazadan birkaç dakika önce kendilerini arayan Deniz Ailesi'nin gecikmesinden şüphelenip aramaya çıktı. Dereye yuvarlanan otomobili bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, aile fertlerinden Melek Deniz'i otomobilin yakınlarında bir ağaca tutunmuş yaralı buldu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa'nın cesetleri otomobile yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunurken, minik Uğur ise tüm aramalara karşın bulanamadı.
Kazadan yaralı kurtulan Melek Deniz, Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedviye alındı.
DALGIÇLAR ARIYOR
Babası ve ağabeyinin öldüğü annesinin de yaralandığı kazada kaybolan minik Uğur'u arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar akıntının fazla olduğu derede arama çalışması yaparken, arama kurtarma ekipleriyle köylüler dere boyunu taramaya başladı.
Öğle saatlerine kadar arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bu kez şiddetli akıntının bulunduğu derede daha detaylı arama yapılabilmesi için Çanakkale'den dalgıç ekipleri de olay yerine çağrıldı. Çalışmaların dere boyunca devam edeceği ve derenin bazı kesimlerine tel örgüler gerilerek minik Uğur'a ulaşılmaya çalışılacağı belirtildi.
Bu arada kazada yaşamını yitiren Harun Deniz ve oğlu Mustafa'nın cesetlerinin Dursunbey Devlet Hastanesi'nde bekletildiği ve Uğur'un cesedinin de bulunmasının ardından birlikte toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

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