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Dereye kaçan topu kurtarmak isterken canından oldu

Ceren KURTYE /TATVAN (Bitlis), () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencisi Bulut Gökçek (12), beden eğitimi dersinde dereye kaçan topu almak isterken suya kapıldı. Köylüler tarafından dereden çıkarılan Bulut, sağlık ekiplerinin...

Dereye kaçan topu kurtarmak isterken canından oldu

Ceren KURTYE /TATVAN (Bitlis), () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencisi Bulut Gökçek (12), beden eğitimi dersinde dereye kaçan topu almak isterken suya kapıldı. Köylüler tarafından dereden çıkarılan Bulut, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu Köyü Ortaokulu'nda okuyan Bulut Gökçek, beden eğitimi dersinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oynarken, top dereye yuvarlandı. Topun arkasından giden Bulut da bu sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Derede sürüklenen Bulut'u kurtarmak için köylüler seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından sudan çıkarılan Gökçek bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

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