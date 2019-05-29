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Dereye kaçan topu almak isterken canından oldu - Yeniden

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Bulut Gökçek (12), dereye kaçan topu almak isterken suya kapıldı. Köylüler tarafından dereden çıkarılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçüksu Köyü Ortaokulu'nda...

Dereye kaçan topu almak isterken canından oldu - Yeniden
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Bulut Gökçek (12), dereye kaçan topu almak isterken suya kapıldı. Köylüler tarafından dereden çıkarılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçüksu Köyü Ortaokulu'nda öğrenim gören Bulut Gökçek, arkadaşlarıyla birlikte okul yakınındaki alanda top oynamaya başladı. Ancak top dereye yuvarlandı. Bulut da dereden topu almak istedi ancak dengesini kaybederek suya düştü. Derede sürüklenen Bulut'u kurtarmak için köylüler seferber oldu. Köylüler, Bulut'u düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde sudan çıkardı ancak çocuk kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Bulut Gökçek'in cansız bedeni Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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