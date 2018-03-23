Dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS’ın Doğanşar ilçesinde, kontrolden çıkarak, dereye uçan traktörün altında kalan sürücü Osman Mert (69), yaşamını yitirdi.

Kaza, 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Boşekin köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Mert yönetimindeki 58 FF 064 plakalı traktör, viraj alırken, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücü Mert, traktörün altında kalarak, yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Mert, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman Mert'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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