Derede kaybolan polisin cansız bedenine ulaşıldı

Selçuk BAŞAR/TRABZON () - TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından Değirmendere üzerinde bulundu. Esiroğlu Mahallesi mevkiinde bir Hidroelektrik Santral (HES) yakınlarında bulunan polis memuru Ayan'ın naaşı kıyıya çıkarıldı. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı çağrıldı.
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Selçuk BAŞAR/TRABZON () - TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından Değirmendere üzerinde bulundu. Esiroğlu Mahallesi mevkiinde bir Hidroelektrik Santral (HES) yakınlarında bulunan polis memuru Ayan'ın naaşı kıyıya çıkarıldı. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı çağrıldı.