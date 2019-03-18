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Derede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gitti

MERSİN'de dereye düşen kardeşi Hediye'yi (9) kurtarmak isterken kendisi de düşen ve çevre sakinleri tarafından kurtarılan Bahar Orman (12), "Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp elini tuttum ama elimden kayıp gitti" dedi. Merkez Akdeniz...

Derede kaybolan Hediye'nin ablası: Kardeşim elimden kayıp gitti
MERSİN'de dereye düşen kardeşi Hediye'yi (9) kurtarmak isterken kendisi de düşen ve çevre sakinleri tarafından kurtarılan Bahar Orman (12), "Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp elini tuttum ama elimden kayıp gitti" dedi.
Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde alışverişten dönen iki kardeşten Hediye Orman, Yalınayak Deresi'ne taş atmak için yerdeki taşa uzanınca ayağı kayıp, suya düştü. Yanındaki arkadaşı ile sohbet eden Bahar Orman, yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kardeşinin yardımına koştu. Ancak bu sırada Bahar Orman da suya düştü. Çocukların çığlıklarına koşan çevre sakinleri, kardeşlerden Bahar'ı kurtardı. Bahar Orman, çağırılan ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaybolan Hediye Orman'ın bulunması için çalışma başlatıldı. 
Arama çalışmaları sürerken, hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olan Bahar Orman, gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bahar Orman, "Arkadaşımla sohbet ederken kardeşim elindeki taşları dereye atıyordu. Taşlar bitince yeniden taş almak için eğildi. O sırada çamurdan ayağı kaydı, 'Abla beni kurtar' diye bağırdı. Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp, elini tuttum ama çok fazla su olunca kardeşim fazla tutunamadı. Birlikte suya düştük. Bağırdım ama sesimi duyan olmadı. Kardeşim elimden kayıp gitti" dedi.

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