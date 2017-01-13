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Derede cesedi bulundu

Mustafa ÜSTÜBİ/ FERİZLİ(Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde kaybolan bedensel engelli 49 yaşındaki Mehmet Özkaya'nın, dere yatağının kenarında bastonları, yaklaşık 200 metre ileride suyun içerisinde cesedi bulundu. Mehmet...

Derede cesedi bulundu

Mustafa ÜSTÜBİ/ FERİZLİ(Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde kaybolan bedensel engelli 49 yaşındaki Mehmet Özkaya'nın, dere yatağının kenarında bastonları, yaklaşık 200 metre ileride suyun içerisinde cesedi bulundu. Mehmet Özkaya'nın intihar etmiş olabileceği belirtilirken, soruşturma başlatıldı.
Ferizli İstiklal Mahallesi'nde oturan Mehmet Özkaya kayboldu. Ferizli Devlet Hastanesi'ne giderek tahlil yaptıran Mehmet Özkaya'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Gece saatlerinde arama çalışmaları yapılırken, Çark Deresi'ne de bakıldı. Polis ve vatandaşlar dere yatağı boyunca arama yaparken, dere yatağının kenarında yan yana duran 2 baston bulundu. Daha ileri gidilirken Çarksuyu Köprüsü'nün altında suyun içerisindeki ceset görüldü.
Bastonların olduğu yerin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan ceset sudan çıkarıldı. Mehmet Özkaya'nın intihar etmiş olabileceği sanılırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Mehmet Özkaya'nın cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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