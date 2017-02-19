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Derede boğulmak üzere olan 2 kardeş kurtarıldı

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yüzmek için dereye giren boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Servet Eren ile kardeşi 15 yaşındaki Adem Eren, yardıma koşanlar tarafından kurtarıldı. Servet...

Derede boğulmak üzere olan 2 kardeş kurtarıldı

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yüzmek için dereye giren boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Servet Eren ile kardeşi 15 yaşındaki Adem Eren, yardıma koşanlar tarafından kurtarıldı. Servet Eren'in duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. İki kardeş tedavi altına alındı.
Aileleri ile birlikte Başiskele Doğantepe Köyü Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Beyza Camii'ne gelen iki kardeş, buradaki din adamını ziyaret etti. Servet ve Adem Eren daha sonra cami yanından geçen derenin yanına gitti. Servet ve Adem Eren güneşli havaya aldanırken, çevredekiler suyun soğuk olduğunu, dereye girmemeleri konusunda uyardı. Servet ve Adem Eren dereye girerken bir süre sonra çırpınan kardeşleri görenler yardıma koştu. Dereye girenler iki kardeşi sudan çıkardı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi Servet Eren'in kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı. Servet Eren'in duran kalbi yeniden çalıştırılırken hemen Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Battaniyeye sarılan Adem Eren ise yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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