Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam...
GÜVENLİK 02.09.2019, 13:25
KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ayşe Nehir Niğdelioğlu, birden çırpınmaya başlayınca anne Hatice ile baba Fatih Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı boğularak hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazeleri Ravza Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze anamazından sonra Hatice Niğdelioğlu ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ayşe Nehir Niğdelioğlu, birden çırpınmaya başlayınca anne Hatice ile baba Fatih Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı boğularak hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazeleri Ravza Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze anamazından sonra Hatice Niğdelioğlu ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0