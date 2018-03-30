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Dere yatağında haraketsiz bulunan minik Ali Efe öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında hareketsiz bulunan Ali Efe Ulusoy (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Toslak Mahallesi'nde oturan Ali Efe Ulusoy, dün sabah evinden...

Dere yatağında haraketsiz bulunan minik Ali Efe öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında hareketsiz bulunan Ali Efe Ulusoy (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Toslak Mahallesi'nde oturan Ali Efe Ulusoy, dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi çocuklarını aramaya başladı. Akraba ve komşuların da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğun dereye düşüp suya kapılmış olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını mahalleden geçen Dutluk Deresi ve çevresinde yoğunlaştırdı. Ekipler, Ali Efe Ulusoy'u bir süre sonra dere yatağında hareketsiz halde buldu. Bulunduğu yerden çıkarılan Ali Efe, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ali Efe Ulusoy'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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