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Dere yatağında ceset bulundu (2)
KİMLİĞİ BELİRLENDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman’a (34) ait olduğu belirlendi.
GÜVENLİK 03.10.2019, 21:34
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman’a (34) ait olduğu belirlendi.
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