Dere yatağına düşen otobüste 7 yaralı

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen otobüste sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Bolu ile Mudurnu ilçesi arasındaki yolun Çepni Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu'ya yolcu taşıyan 31 yaşındaki İsmail Şen yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs, yolun daraldığı virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince dere yatağına düştü. Ön tarafı dere yatağındaki yamaca çarpan 50 yolcunun bulunduğu otobüste sürücü İsmail Şen ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yara almadan kurtulan diğer yolcular, firmaya ait gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti. Bazı yolcular, sürücü İsmail Şen'in direksiyonda fenalaştığını öne sürdü. Firma yetkilileri ise, 10 yılı aşkın süredir çalışan sürücü İsmail Şen'in daha önce herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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