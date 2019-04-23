Dere yatağına düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Ereğli’ye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Dere yatağında sıkışan buzağıyı görenler durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağıyı halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Buzağı sahibine teslim edildi.
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