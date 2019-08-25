Dere kenarında cesedi bulunan İlhan, silahla öldürülmüş
İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında cansız bedeni bulunan İlhan Karakaya'nın (21) başının arkasından silahla vurularak, öldürüldüğü belirlendi. Kısa süre önce askerliğini yapıp,...
İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında cansız bedeni bulunan İlhan Karakaya'nın (21) başının arkasından silahla vurularak, öldürüldüğü belirlendi.
Kısa süre önce askerliğini yapıp, Pamukova'daki ailesinin yanına dönen İlhan Karayaka, 5 gün önce kayboldu. Karayaka'nın, dün sabah, Cumhuriyet Mahallesindeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıkta bulunan dere kenarında cesedi bulundu. Karayaka'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ön otopside, Karayaka'nın, silahla başından tek el ateş edilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Pamukova Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri, İlhan Karayaka'nın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Sheffield United
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Bournemouth
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016