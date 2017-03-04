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Depremde yıkılan evdeki ailesini sürükleyerek kurtardı

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde çiftçi, 5 çocuk babası, 46 yaşındaki, Hamza Dağ, 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan kerpiç evinde toprak altında kalan 2 kızı ile eşi Nazime Dağ'ı sürükleyerek...

Depremde yıkılan evdeki ailesini sürükleyerek kurtardı

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde çiftçi, 5 çocuk babası, 46 yaşındaki, Hamza Dağ, 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan kerpiç evinde toprak altında kalan 2 kızı ile eşi Nazime Dağ'ı sürükleyerek güçlükle dışarı çıkardığını söyledi.
Samsat İlçesi'nde Perşembe günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 5 çocuk babası Hamza Dağ'ın Taşkuyu Köyü'ndeki kerpiç evi yıkıldı. Yıkılan kerpiç evde 8 yaşındaki Ayşegül ve 6 yaşındaki Gurbet Dağ isimli kız kardeşler toprak altında kalırken, Nazime Dağ mutfakta bayıldı. Hamza Dağ, yanında bulunan 3 çocuğunu çıkardıktan sonra toprak altında kalan 2 çocuğu için zamanla yarıştı. Yıkılan kerpiç evdeki toprak altında güçlükle çıkardığı Ayşegül ve Gurbet'i de dışarı bırakan Hamza Dağ, mutfakta bayılan eşi Nazime'yi ise sürükleyerek evin dışına çıkarmayı başardı. Deprem sırasında güçlük çektiğini ancak ailesini kurtarmayı başardığını anlatan Hamza Dağ, şunları söyledi:
"Deprem olduğunda ben dışarıdaydım birden yer beşik gibi sallandı. İki çocuğum toprağın altında kaldı. Diğerler de diğer odaydı. Onları da kurtardım. İki kızım toprak altında kalmıştı. Zor ve tek başıma onları da kurtardım. Çocuklarım ağlıyordu korkmuşlardı. Evimiz artık kullanılamaz hale geldi. Deprem anında ne kadar sallansam da o anda çocuklarımı kurtarmayı başardım."
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Samsat'ta, depremzedeler çadır yaşamına alışmaya çalışıyor.

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