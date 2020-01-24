Flaş HaberElazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem
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Deprem Adıyaman’da da hissedildi: 1 yaralı
ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.
GÜVENLİK 24.01.2020, 22:13 24.01.2020, 22:37
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ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.
Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz’ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.
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