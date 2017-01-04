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Depodaki yangında 12 ton kekik yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki bir depoda çıkan yangında, yaklaşık 12 ton kekik yandı. Çal'ın Hüseyinler Mahallesi'ndeki kekik deposunda saat 02.00 sıralarında, yangın başladı. Alevler kısa...

Depodaki yangında 12 ton kekik yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki bir depoda çıkan yangında, yaklaşık 12 ton kekik yandı.
Çal'ın Hüseyinler Mahallesi'ndeki kekik deposunda saat 02.00 sıralarında, yangın başladı. Alevler kısa sürede büyürken, yangında depodaki kekikler de tutuştu. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Depodan içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Depo çalışanları da yangında daha fazla kekiğin zarar görmemesi için kepçeyle sağlam olanları ayırarak dışarıya taşıdı.
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, depodaki yaklaşık 12 ton kekiğin yandığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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