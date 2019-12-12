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Depoda ‘yakan’ temizlik
SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağı temizlemek için kullandığı yanıcı madde alev aldı. Yangın, büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay,...
GÜVENLİK 12.12.2019, 11:45
SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağı temizlemek için kullandığı yanıcı madde alev aldı. Yangın, büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, Akyazı’da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Yağların depolandığı alanda zemine dökülen yağı temizlemek için varile bağlı musluğu açarak kovaya yanıcı madde dolduran işçi, daha sonra kovanın içindeki maddeyi zemine döktü. Zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladığı sırada yere döktüğü madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.
Olay, Akyazı’da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Yağların depolandığı alanda zemine dökülen yağı temizlemek için varile bağlı musluğu açarak kovaya yanıcı madde dolduran işçi, daha sonra kovanın içindeki maddeyi zemine döktü. Zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladığı sırada yere döktüğü madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.
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