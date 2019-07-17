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Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek...

Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.
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