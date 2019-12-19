Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı

Ergün TOS/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in restorandaki rezervasyon kavgası sonrası polis ekiplerince darbedildiği öne sürdüğü olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Çetin'in 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından, olaya karışan 6 polis memurunun ise 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kurban Bayramı tatili için 14 Ağustos'ta eşi Sevil, oğulları Nuri ve Evrim Çetin ile birlikte ilçeye gelen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fethiye Balık Hali'ndeki balık restoranında akşam yemeğine gitti. İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında rezervasyon konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler restorandan ayrılırken, cadde de devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Bu sırada Çetin ve oğulları ile polisler arasında da arbede yaşandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'nde darbedildiklerini öne süren Çetin ve oğulları polislerden, olayda görev alan polisler ise Çetin ve oğullarından şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından Çetin ve oğullarını darbettiği belirlenen polis memurları V.İ., K.T., M.K., S.Ç., Ö.Y. ve A.B.İ. idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Savcılık, olay sonrası 12 polis memurunun şikayetçi olduğu Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından, eşi Sevil ile oğulları Evrim ve Nuri Çetin'in ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddianamede açığa alınan polis memurları V.İ., K.T., M.K., S.Ç., Ö.Y. ve A.B.İ.'nin 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN YÜZÜNE TÜKÜRÜP, DİRSEK ATTI

Öte yandan, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in olay günü Fethiye Emniyet Müdürü Emre Süel'e yönelik "Sen kim oluyorsun. Bana dokunma. Adi, senin de bunlardan farkın yok. Karaktersizler. Beni burada kimse tutamaz, bunların hesabını tek tek senden de soracağım" diyerek, yüzüne tükürüp, dirsek attığı da iddianameye girdi.