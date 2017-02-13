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Denizli polisinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

DENİZLİ'de uyuşturucu madde ve başta sigara olmak üzere gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine...

Denizli polisinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
DENİZLİ'de uyuşturucu madde ve başta sigara olmak üzere gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen bir otomobilde arama yapıldı. Kaporta ile döşeme arasında 199 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise 3 parça halinde 200 gram esrar ile bir hassas terazi bulundu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinde, satışa hazır 10 gram metamfetamin, 31 uyuşturucu hap ve 5 gram eroin bulunarak el konuldu. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Denizli'de 'tütüncü' adıyla satış yapan işyerlerine yönelik operasyon yaptı. 3 tütün satışı yapan işyerinde ve 1 depoda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 10 bin paket kaçak sigara ve dolma sigara, 217 bin boş makaron, 70 elektronik sigara kiti ve 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı, para cezası uygulandı.

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