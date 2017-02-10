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Denizli merkezli 8 ilde, FETÖ'nün 'abla'larına operasyon

DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütte 'abla' olarak görev yaptığı belirlenen 25 kişiden 10'u yakalanarak, polis tarafından gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması...

Denizli merkezli 8 ilde, FETÖ'nün 'abla'larına operasyon
DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütte 'abla' olarak görev yaptığı belirlenen 25 kişiden 10'u yakalanarak, polis tarafından gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinde aktif olarak görev alan ve 'Abla' olarak adlandırılan kadın yapılanmasına yönelik Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya illerinde dün eş zamanlı operasyon yapıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan F serisi 1 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. 15 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock adlı programı kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edildiği belirtildi.



 

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