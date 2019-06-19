Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Ordu, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Ordu, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.