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Denizli merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

DENİZLİ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem asker yapılanmasına yönelik  başlatılan operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle...

Denizli merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
DENİZLİ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem asker yapılanmasına yönelik  başlatılan operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah örgütün mahrem askerlerine yönelik Denizli merkezli olarak İstanbul, Bingöl, Ankara, Van, Artvin, Kocaeli, Balıkesir, Siirt, Ağrı, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 13'ü muvazzaf asker, 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarda ardışık arama yaptıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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