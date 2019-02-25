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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 23 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako da kullanıldı. Çako bir evdeki aramalar sırasında elbise dolabına tepki verdi. Elbise dolabının içine yapılan gizli bölmede 1,5 kilo esrar ele geçirdi. Diğer adreslerdeki aramalarda da toplam 105 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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