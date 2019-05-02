Denizli'deki organize suç örgütüne yönelik operasyona 13 tutuklama

DENİZLİ'de, 'zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama', 'adam kaçırma', 'tehdit' ve 'gasp' suçları gerçekleştirdiği iddia edilen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda örgüt liderinin 'ByLock' kullanıcısı olduğu, bazı çete üyelerinin FETÖ'yle ilgili yayınlar bulundurduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde organize suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenledi. 'Zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama', 'adam kaçırma', 'tehdit' ve 'gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği, 177 mermi, 5 kurusıkı tabanca ile terör örgütü FETÖ/PDY'ye ait dökümanlar ve kitaplar ele geçirildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi ekipleri ile birlikte suç örgütü üyelerine ait olduğu belirlenen gece kulübüne de baskın yaptı.

Gece kulübünün yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerası baskını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde bazı şüphelilerin gece kulübünün bahçesine tabanca attığı görüldü. Polis de bahçede bulunan 3 tabancaya, incelenmek üzere el koydu. Organize suç örgütünün 53 kişiyi mağdur ettiği, bunlardan bazılarının savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.

FETÖ BAĞLANTILARI ÇIKTI

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki sorgusu, dün tamamlandı. 31 ayrı suça karıştıkları belirlenen örgüt üyelerinin 'kasten adam öldürme', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'yağma', 'sahtecilik', 'dolandırıcılık' suçlarından poliste kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan örgüt lideri şüpheli A.K.'nin ise daha önce ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulduğu, bir süre sonra tahliye edildiği, yargılamanın halen devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden 3'ü hakkında ise adreslerinde bulunan FETÖ/PDY'yle bağlantılı doküman ve yayınlarla ilgili adli işlem başlatıldı.



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