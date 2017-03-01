Denizli'deki işadamları davasında ifadeler alınıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 38'i tutuklu 67 işadamının yargılanmasına 3'üncü günde devam edildi.

Duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar hırdavatçı Abdullah Asım Coşkun, işadamı Mesut Gören, otel sahibi Hüdayi Etiler ve emlak şirketi sahibi İshak Kalkan'ın savunmaları alındı.

'TERÖRİST DAMGASIYLA ÇIKMAK GURURUMU ZEDELİYOR'

Savunmasına yaklaşık 200 gündür tutuklu olduğunu söyleyerek başlayan işadamı Mesut Gören, tutuklanması nedeniyle eşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumu hakkında ise bilgi alamadığını söyledi. Gören, "Darbe girişimini lanetliyorum. 15 Temmuz emrini verenleri ve uygulayanları Allah'a havale ediyorum. Mahkeme heyetinizin karşısına terörist damgasıyla çıkmak gururumu zedeliyor. Savunmamda (kanun hükmünde kararnameyle kapatılan) DİAD (Denizli İşadamları Derneği) üyeliğime açıklık getirmek istiyorum. Çevre edinmek için derneğe üye oldum. Derneğin üst kuruluşu olan (KHK ile kapatılan) TUSKON'un (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) hükümetle çatışır vaziyetteki açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için üyelikten ayrıldım. Beni arayıp, üyelikten istifa dilekçemin işleme konulmadığını söylediler. Şirketimde haftada bir cemaat toplantılarının yapıldığı iddia ediliyor, böyle bir şey yok. Şirket toplantıları yapılır. İddianamede adı geçen otele ailemle ve bazı DİAD üyeleriyle birlikte gittim. Çocuğumla havuzda zaman geçirdik. Uşak'tan ve Manisa'dan gelenleri tanımam. Otelde örgütsel faaliyette bulunmadık. Hakkımdaki tanıkların ve gizli tanıkların verdiği ifadeler tamamen iftiradır, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada örgüte elaman kazandırmak, cemaat adı altında örgüte himmet parası toplamak ve cemaat toplantılarına katılmak suçlarından yargılanan hırdavatçı Abdullah Asım Coşkun, Zaman gazetesi aboneliği yaptırmak ve örgütün gayrimenkul işleriyle ilgilenmek suçundan yargılanan İshak Kalkan ve Hüdayi Etiler de suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.