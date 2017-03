Denizli'deki FETÖ sanığı işadamları davasına devam

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 38'i tutuklu 67 işadamının yargılanmasına bugün de devam edildi. Savunma yapan tutuklu sanıklardan işadamı Mehmet Sağlam o dönemde hakim, savcı, vali, kaymakam, bürokratların çocuklarının okuduğu FETÖ okullarına taşıma servisi hizmeti vermekle suçlandığını, bunu anlayamadığını söyledi. Sağlam ayrıca, 2013 yılında Denizli Belediyesi logolu, Gülen'in konuşmalarının yer aldığı binlerce CD'nin dağıtıldığını da öne sürdü.

Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanının 4'üncü gündeki duruşmasına tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Silahlı örgüt üyesi olmak ve FETÖ okullarının öğrenci servisini yapmakla suçlanan turizm şirketi sahibi işadamı Mehmet Sağlam, bugünkü duruşmada savunma yaptı. Okulların öğrenci servisini yapmakla suçlandığını, halbuki bu okullara devletin daha önce destek verdiğini söyleyen Sağlam şöyle dedi:

"Benim gibi bir kişinin terör örgütüne para verdiğini bir kişi ispatlasın, meydanda kendimi yakarım. Ben gaziyim, ne demek destek vermek. Benim çevremdeki insanlar, vatansever ve milliyetçi olduğumu bilirler. 7 aydır tutukluyum. 7 aylık süre devletime feda olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi at izi, it izinden ayrılsın. Varsa it cezasını çeksin. 20 gün önce babam öldü. Cenazesine ellerim kelepçeli katıldım. Mezarına toprak bile atamadım. Fethullah Gülen'in yana gitmedim. İsmimin bile onunla yan yana anılması onur kırıcıdır. Benim servisini çektiğim için suçlandığım okullara, devlet daha önce destek verdi. Bu okullara giden öğrencilerin velileri hakim, savcı, vali, kaymakam, bürokratlardı. Bunların listesini istenirse verebilirim. Bunlar örgüt üyesi olmuyor, ancak biz yaptığımız iş nedeniyle suçlanıyoruz." Bunların düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nda Denizli Belediyesi logolu, Gülen'in konuşmaları olan binlerce CD dağıtıldı. 2013 yılında bunları yapanlar, destek olanlar yok, ama ben buradayım."

'ADİL DEĞİL'

Sağlam'ın avukatı Ali Koyuncu da duruşmada söz alarak, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Denizli İşadamları Derneği'nin (DİAD) 1530 üyesi bulunduğunu, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören gibi kişilerin de dernek üyesi olduğunu, farklı siyasi görüşten kişilerin de yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sebeple FETÖ'nün sivil ayağı gibi belirtmek doğru değil, içinde farklı amaçları olan kişiler de olabilir. 2012 yılında Antalya'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarında Adalet Bakanı 'FETÖ demeyin, saygın birisidir, hizmet hareketidir. Her şey devletin denetimi ve gözetimi altında' demiştir. Bakan terör örgütü olduğunu bilseydi söylemezdi. Bakanın bilmediği bir şeyi müvekkilim Sağlam'ın bildiğini beklemek adil değil."

Duruşma diğer tutuklu işadamlarının savunmalarıyla devam etti.

FOTOĞRAFLI