Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen perşembe günü, bazı kişilerin otomobilden uyuşturucu sattığını tespit etti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe alan polisi fark eden zanlılar, araçtan uyuşturucu hapların bulunduğu poşeti dışarı attı. Otomobilin önüne geçerek durduran polis ekibi, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde ve dışarı atılan poşeti kontrol eden polis, toplam 282 uyuşturucu hap ile 104 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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