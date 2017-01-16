Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen perşembe günü, bazı kişilerin otomobilden uyuşturucu sattığını tespit etti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe alan polisi fark eden zanlılar, araçtan uyuşturucu hapların bulunduğu poşeti dışarı attı. Otomobilin önüne geçerek durduran polis ekibi, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde ve dışarı atılan poşeti kontrol eden polis, toplam 282 uyuşturucu hap ile 104 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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