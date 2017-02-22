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Denizli'de uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Denizli...

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri tarafından kentte 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, ilk operasyonda durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurarak aradı. Aramada, gizli bölmelerde bir miktar satışa hazır halde metamfetamin, esrar ve eroin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bir diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öğrenilen bir zanlı yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlının ifadesi doğrultusunda, boş bir arazide dedektör köpeği ile arama yapıldı. Toprağa gömülerek gizlenmiş bir miktar esrar bulundu.
İRANLILAR KANALİZASYONA SAKLAMIŞ
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri tarafından yapılan 3'üncü operasyonda ise kent merkezinde İranlıların kaldığı iki ayrı adrese de eş zamanlı baskın düzenledi. Dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, kanalizasyon boşluğuna saklanmış uyuşturucular ele geçirildi. Evlerde ise baza altında ve çekmecelere gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonlarda toplam 3 kilo esrar, 18 paket halinde 10 gram eroin, 9 paket halinde 15 gram metamfetamin, 304 gram afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlar neticesinde 9 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı. 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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