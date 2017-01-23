Denizli'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 50 gram esrar, 20 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'de polis, bir evde uyuşturucu satıldığını öğrenince operasyon düzenledi. Yapılan baskında evde arama yapan ekipler, tuvalet ve tuvaletteki havalandırma boşluklarında saklı halde 75 paket halinde 50 gram esrar maddesi, 20 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1 gramlık metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas teraziye ise el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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