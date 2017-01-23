Denizli'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Denizli'de polis, bir evde uyuşturucu satıldığını öğrenince operasyon düzenledi. Yapılan baskında evde arama yapan ekipler, tuvalet ve tuvaletteki havalandırma boşluklarında saklı halde 75 paket halinde 50 gram esrar maddesi, 20 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1 gramlık metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas teraziye ise el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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