Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama

DENİZLİ'de, polis tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin kullandıkları adreslere operasyon yaptı. Geçen pazartesi günü yapılan operasyonda 75 gram eroin, 65 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 15 gram afyonsakızı ile 23 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 16 kişiden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.



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