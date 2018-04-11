Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1690 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazar günü, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen apartlara yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. 15 Mayıs Mahallesi'nde Afgan uyruklu bir kişiyi gözaltına alan narkotik polisi, üzerinde yaptığı aramada 75, kaldığı apart dairesinde yaptığı aramada ise 1615 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Fesleğen Mahallesi'nde başka bir apart dairesine operasyon düzenleyen polis, Afgan uyruklu 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 11 paket halinde 91 gram metamfetamin, 12 gram eroin ve 8 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında durumundan şüphelenilen otomobili de durduran polis ekipleri, içindeki 1'i yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı, yapılan aramada 229 gram metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon kapsamında toplam 5'i yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 8'i tutuklandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı.



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