Son Dakika
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 gram bonzai, 3 ecstasy hap ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan...
GÜVENLİK 25.10.2019, 17:05
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 gram bonzai, 3 ecstasy hap ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getrileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu maddelerin getirilip, satışının yapılacağı evi tespit etti. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki eve bugün saat 01.00'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyatın yapıldığı belirlenen minibüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 510 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getrileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu maddelerin getirilip, satışının yapılacağı evi tespit etti. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki eve bugün saat 01.00'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyatın yapıldığı belirlenen minibüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 510 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2