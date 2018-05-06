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Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Antalya'dan Pamukkale'ye turistlerin taşındığı otobüs, henüz bilinmeyenden nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Rus ve Ukraynalı 15 turist ile 2 tur rehberi yaralandı.

Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Antalya'dan Pamukkale'ye turistlerin taşındığı otobüs, henüz bilinmeyenden nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Rus ve Ukraynalı 15 turist ile 2 tur rehberi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolunun Acıpayam ilçesinin Aligöz mevkisinde meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinden aldığı çoğu Rus ve Ukraynalı 32 turisti Pamukkale'ye getiren Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan yaralı 15 turist ve 2 tur rehberi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Acıyapam, Serinhisar ve Denizli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Kültür ve Turizm Denizli İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı.
Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist ise başka otobüsle Antalya'ya gönderildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.


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