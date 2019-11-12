Son Dakika
Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası...
GÜVENLİK 12.11.2019, 10:13
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.P. ve B.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6