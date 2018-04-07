Denizli'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Pamukkale'nin Deliktaş Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı. Suriye uyruklu A.İ. (25), kaldığı evde jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha önce Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği belirtilen A.İ., jandarma karakoluna götürüldü.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Pamukkale'nin Deliktaş Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı. Suriye uyruklu A.İ. (25), kaldığı evde jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha önce Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği belirtilen A.İ., jandarma karakoluna götürüldü.